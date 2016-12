Honneur : c'est la guerre en haut de tableau

Ce dimanche, la poule Honneur du comité Côte d’Argent offre de belles affiches. Le leader indétrônable Gujan accueille son premier poursuivant Castillon. Avec 38 points, les Barbots ne sont pas sous la menace immédiate de leurs adversaires du jour (27 points) mais les Castillonnais, eux, pourraient se faire éjecter de leur place de dauphin si Léognan, le troisième, s’impose sur sa pelouse face à Gabarret, le quatrième. En cas de victoire, les Léognanais prendraient de l’avance pour le podium et les Gabardans devraient montrer une belle résistance. Ce match devrait valoir le détour !

Bataille pour le maintien

Dans l’autre moitié de tableau, Roquefort reçoit Biscarosse pour une rencontre qui s’annonce des plus équilibrées, entre deux équipes qui naviguent juste en dessous de la ligne de flottaison. En revanche, Labouheyre et Mimizan, qui reçoivent respectivement le BEC et Gradignan, attaquent cette neuvième journée avec le statut de favori.