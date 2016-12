Cordonnier, ce n’est pas un métier de vieux, c’est un vieux métier !

C’est Hicham Garcia qui le dit. Ce Langonnais de 37 ans ne cache pas son goût pour les choses « un peu anciennes ou originales ».

Dans un territoire où le rugby est roi par exemple, il préfère… le basket : « J’ai toujours été nul en sport, même à la pétanque je ne suis pas doué ! » plaisante-t-il. « Le basket est la seule discipline sportive où je suis bon. J’ai commencé à jouer à 13 ans dans mon premier club, à Langon et j’ai continué pendant une vingtaine d’années. Ensuite, j’en ai fait un peu à Bordeaux, avant de revenir au club de Langon en 2009 où je suis resté jusqu’en 2014, l’année où j’ai ouvert ma cordonnerie. »

Avec les « papys » d’Illats

Le basketteur a repris il y a tout juste un an et fait partie, comme il le dit, « des papys » des Bleuets d’Illats : « On est une bonne équipe de copains, on s’amuse bien ». L’amitié, la camaraderie et la famille sont très importantes pour lui. Il vit avec sa compagne et ses deux jeunes enfants de 6 et 3 ans, à Pian-sur-Garonne, et bientôt ils s’installeront à Langon.

Amis d’enfance

Je vis en Sud-Gironde, depuis l’âge d’un an. Je suis né au Maroc : ma mère est marocaine et mon père est d’origine espagnole. Mon grand-père vit en Galice et je vais là-bas au moins une fois par an, là où j’allais petit en vacances. J’y retrouve mes amis d’enfance, ce sont eux qui m’ont fait découvrir le basket !

Hicham avoue être venu à la cordonnerie comme au basket, « un peu par hasard, par le biais de connaissances ». En tout cas, Hicham Garcia assure « s’investir » dans tout ce qu’il entreprend.

Delphine Decourcelle