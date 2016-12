Tout commence par une histoire bien normale. Carole se marie, travaille, a des enfants… Carole et son mari créent des entreprises qui fonctionnent bien. Puis, un accident mortel arrête brusquement le cours de cette vie. Carole se retrouve seule.

Simultanément, sa sœur et son beau-frère, restés dans le Royaume-Uni, traversent également des moments tragiques dus à des problèmes de santé. Alors c’est décidé, la famille va se retrouver dans un projet commun.

À Saint-Michel-de-Lapujade, ils acquièrent un domaine pour créer les Haras de La Tour, entre bois et prairies. Carole, sa sœur Elisabeth et son mari, encouragés par la famille, se mettent à l’ouvrage et commencent à écrire de nouvelles pages de leur vie en France.

Un objectif : le partage

Au lieu-dit Les Murailles, la demeure et les larges prairies sont entourées de bois qui enchantent la vue, quelle que soit la saison. « C’est la réserve naturelle de Lamothe-Landerron aux pieds de la maison. Ici, il suffit de tendre l’oreille pour être émerveillé par le chant des oiseaux » raconte l’hôtesse des lieux. Dans un tel environnement protégé, le visiteur comprend vite l’enthousiasme de la famille réunie et son envie de partage.

Deux appartements destinés aux propriétaires, un gîte chaleureusement aménagé pour accueillir en location huit à dix personnes, des shetlands et des poneys miniatures. En quelques mois, les Haras de la Tour voient le jour. La suite va s’écrire en toute logique. Comment faire vivre tout cet espace ? Carole et sa sœur bouillonnent d’idées.

Internet : un moyen rapide et efficace

« On aime cette région. Ma sœur a créé un site pour la faire connaître, elle, et ses habitants. On y recense des artisans et des producteurs, les situant sur la carte de la Nouvelle région Aquitaine, décrivant leurs activités et donnant les coordonnées. C’est gratuit pour permettre à tout le monde d’y figurer ». 300 noms y sont recensés.

Les deux sœurs prennent aussi l’initiative de valoriser les 13 communes les plus proches autour de Saint-Michel-de-Lapujade en présentant les activités culturelles et sportives de chacune d’elle. « En parlant de la région, on parle de nous et tout le monde en profite ».

Côté Jardin, le grand projet !

D’un geste large, Carole montre la prairie située en contrebas de la maison en lisière du bois. « Là, nous mettons à disposition une parcelle de terre avec une partie commune et des lots de 80 à 150m². Ceux qui n’ont pas la possibilité d’entretenir le jardin toute l’année participeront au jardin collectif, ceux qui peuvent venir travailler régulièrement peuvent bénéficier d’une petite surface ».

Et là encore, la générosité préside au projet. « L’excédent de légumes sur le jardin potager peut partir à la Banque alimentaire ». Carole pense à tout et cela s’enchaîne naturellement. « Chacun peut amener son matériel. Ici pas de pesticide et du crottin de cheval pour engrais ». Pour financer cela, Carole et Elisabeth vendent sur la page Facebook « Côté jardin » des jouets et du matériel d’équitation provenant de leurs activités antérieures.

Aux Haras de la Tour, tout se partage, le chant des oiseaux, les couleurs de l’automne, la terre qui dès février sera prête à la culture, les chevaux… Tout ce que la nature offre et se confond avec ce que Carole et Élisabeth engendrent.

Pour tous renseignements, contactez Carole Balestri au 05.56.71.63.26

Nicole Latrille-Trani