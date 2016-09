La Réole Handicap : un Grand Concours de Dessin pour la bonne cause

L’association “Au Royaume de Mathieu et Léo” fait appel aux jeunes dessinateurs qui seraient prêt à participer à un projet de livre portant sur le handicap. Ouvert jusqu’au 15 décembre, le Grand Concours de Dessin ne doit pas représenter le handicap mais un personnage imaginaire, fantastique ou un paysage extraordinaire qui ferait parti d’un Royaume, comme un des bonbons tombant du ciel par exemple.

Le concours est ouvert à tous les enfants jusqu’à 16 ans. Les dessins sont à envoyer -avec autorisation écrite d’un des deux parents- à la mairie de La Réole (adresse: association ARMEL, mairie de La Réole, 1 esplanade Charles de Gaulle, 33190, La Réole).

A l’origine de l’asso, ce sont deux mères, Mariane Fresquet (et non Gamena comme indiqué dans l’édition papier du 29 septembre) et Manon Silva, qui se battent avec leurs deux fils Mathieu et Léo, atteints respectivement de déficits moteur et pneumologique et du syndrome de DiGeorges. Elles travaillent sur ce concours avec des écoles environnantes comme celles de La Réole, Cadillac et Caudrot. « Je ferais la trame du livre selon les dessins » explique Marianne.

« Au Royaume de Mathieu et Léo » a déjà organisé un événement-concert à Casseuil au début d’année 2016 et compte bien en organiser d’autres. Cela sera le cas le samedi 5 novembre. « Nous allons organiser une journée sur le thème de la fête foraine. Il y aura un lâcher de ballon avant les concerts et même un lapin géant ». Il sera possible pour les enfants de dessiner sur place pour participer au concours.

Pour l’association, l’objectif serait de réaliser deux grandes animations par an avec des thèmes différents permettant de fédérer enfants et adultes autour du handicap.