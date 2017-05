Un handicap, en golf, est un classement qui définit la valeur d’un joueur. Mais le handicap dont il est question aujourd’hui au golf de Carpète est une vraie affaire de cœur et de solidarité. Une convention a été signée entre la ville de Marmande, l’association du golf de Carpète et l’Institut-Médico-Educatif d’Aquitaine, situé à Lamothe-Landerron (33), pour une opération séduction et même pourquoi pas, marketing : montrer ce que de jeunes handicapés sont capables de réaliser dans le cadre de leur travail protégé, en l’occurrence l’aménagement d’espaces verts. Il a ainsi été convenu que le trou numéro 1 du parcours, redessiné à l’entrée du golf, verrait son aménagement confié aux jeunes de l’IME. «C’est une belle opportunité pour nous, sachant que beaucoup de patrons d’entreprises pratiquent le golf, y viennent dans un cadre de détente et peuvent voir ce que réalisent des jeunes en situation de handicap. C’est une belle vitrine pour nous» confie François Cots, directeur adjoint à l’IME, à l’initiative de ce projet en tant que golfeur lui-même, habitué du green de Carpète.

100m² seront à aménager. Un chantier école idéalement situé à l’entrée du club house. «Nous avons carte blanche, on peut faire ce qu’on veut pourvu que ce soit beau» avoue Nathalie Pietrzak, la directrice de l’IME qui rappelle l’importance d’une telle action : «Les jeunes sont habitués à travailler mais dans un cadre qu’ils connaissent, l’IME dont ils assurent l’entretien du parc. Là, ils vont vers l’inconnu, ils doivent se montrer capables de travailler en extérieur, c’est cette dynamique d’intégration socio-professionnelle qui prend ici toute sa valeur».

Michel Pradeau