C’est la tradition dans le handball français de donner des surnoms à l’équipe de France masculine, les Barjots, les Experts, à Bazas ce sont les Solides. Ils l’ont été ces deux dernières saisons en devenant en 2015-2016 champion départemental en Honneur Excellence, montant alors en Excellence et terminant à la 3e place d’un championnat très relevé cette année.

L’objectif de jouer en Pré-région est atteint pour les joueurs, le président du club Laurent Espagnet et les coachs Pierre Chaleon et Franck Papadopoulos. C’est un nouveau challenge à relever en 2017-2018, une découverte pour le club qui n’a jamais joué à ce niveau. Finir dans les quatre premiers de la première phase de poules est le ticket d’entrée pour jouer les play-off et se maintenir dans ce championnat.

Bernard Bosset a salué, lors d’une réception donnée à la mairie en leur honneur, « la progression régulière de l’équipe senior de hand depuis la création du club en 1993 et la belle vitalité du club ».