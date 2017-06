Hand spinner : un vrai carton !

En rupture de stock dans la plupart des magasins de jouets et grandes surfaces, les hands spinners (ou fidget spinners) se vendent en quelques heures à chaque réassort…

Ces petits gadgets sont des sortes de toupies que l’on fait tourner entre les doigts et qui, grâce à leur système de roulement à billes, peut tourner plusieurs minutes sans s’arrêter.

Les enfants et ados s’amusent à créer des figures et faire des concours, le but étant de faire tourner le hand spinner le plus longtemps possible et d’être original, en le posant sur son genou, en le tenant sur un doigt… et pourquoi pas au bout d’un bâton ou sur le nez ? « Moi j’aimerais en faire collection !, lance Côme, 7 ans et en CP, qui a facilement trouvé les siens lors d’un week-end à Londres. Il en existe de toutes les couleurs, en plastique ou en métal et même en bois, à 2, 3 ou 5 branches, et lumineux aussi ! J’adore ce jeu et mes copains et copines aussi, on joue tous ensemble ».

Inventé pour occuper les mains

A l’origine, le hand spinner a été inventé aux États-Unis pour occuper les mains des enfants autistes ou hyperactifs, pour les détendre et les aider à se concentrer. Rapidement, l’objet a plu aux copains et même aux adultes : aujourd’hui, il est même possible de faire personnaliser son hand spinner (sur le site Coque-Design.com par exemple) avec une photo ou un petit texte sur la partie centrale, et même un logo ! Car le hand spinner pourrait être le prochain cadeau personnalisé incontournable à offrir à ses collaborateurs… Top tendance !

Infos pratiques :

Le hand spinner est généralement vendu à partir de 4,99 €. Mais il est possible d’en trouver à 2 € sur leboncoin par exemple. Certains modèles peuvent, par contre, coûter 30 voire 50 €.

APEI-Actualités. Claire Lelong-Lehoang