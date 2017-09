Il y a 5 ans le conseil municipal de Lignan-deBazas avait un terrain au cœur du bourg d’un hectare et demi. ll s’est demandé quoi en faire et a confié dans un premier temps le projet à un entrepreneur privé qui a proposé d’en faire 10 lots à bâtir de 650m² chacun. Le conseil municipal s’y est opposé.

Ils sont tous vendus

Après plusieurs propositions, le conseil municipal a décidé de partir seul et avec l’aide d’un géomètre Patrice Servand, adjoint au maire aux travaux, a proposé de faire de la parcelle un lot de 1.200m² et trois lots de 1 000m². « Cela correspond aux besoins actuels et les lots ont été commercialisés en janvier. Aujourd’hui ils sont tous vendus » dit Patrice Servand.