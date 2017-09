[HABITAT] Audit ou diagnostic : suivez le guide énergétique !

Ils concernent tous votre logement mais dans des circonstances différentes. Au bout du compte, leurs résultats peuvent vous aider à décider s’il vous sera nécessaire de réaliser des travaux pour faire des économies d’énergie.

A chacun son rôle

L’audit énergétique concerne les copropriétés. Visant à établir le classement énergétique du bâtiment et à envisager les travaux nécessaires dans le cadre d’un plan d’économies d’énergie, il a été rendu obligatoire jusqu’à fin 2016 pour les copropriétés d’une installation collective de chauffage et comprenant moins de 50 lots avec un permis de construire antérieur au 1er juin 2001. Depuis le 1er janvier 2017, il est intégré au diagnostic technique global (DTG), obligatoire pour tout immeuble de plus de dix ans en copropriété.

Tout sur le DPE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) intervient lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier. Obligatoire pour informer l’acheteur ou le locataire, il présente une valeur indicative et une estimation (sur facture ou standardisée) de la consommation d’énergie du logement. Le contenu du DPE est réglementé. Il décrit le logement (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux…), ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation.

Le DPE aboutit à un étiquetage « Energie » pour la consommation d’énergie primaire et « Climat » pour la quantité émise de gaz à effet de serre. Rendues publiques par les agents immobiliers, ces étiquettes indiquent un classement de A à G, facile à identifier par le consommateur. Reste que la fiabilité des DPE est régulièrement remise en cause en raison de résultats hétérogènes d’un diagnostiqueur à l’autre.

En dehors de l’obligation réglementaire liée à la vente ou à la location d’un logement, il est possible de faire réaliser un DPE de manière volontaire afin d’évaluer si des travaux de rénovation sont nécessaires. Dans ce cas, le diagnostic est éligible au crédit d’impôt transition énergétique (CITE), induisant une réduction fiscale de 30 % de la dépense (de 100 à 150 €), à raison d’un DPE pour une période de cinq ans.

Une analyse précise

Le diagnostic thermique n’est pas obligatoire mais conseillé avant de se lancer dans de coûteux travaux. Son intérêt est de vous aider à déterminer en quoi consistera la rénovation énergétique de votre maison. Vous pouvez faire appel à un bureau d’études ou à un artisan qui va identifier les faiblesses du bâtiment grâce à une analyse chiffrée précise prenant en compte les usages des habitants et une caméra thermique montrant les endroits où il y a des déperditions de chaleur. Il propose ensuite un plan d’améliorations énergétiques à réaliser dans un ordre précis et dans une période étalée dans le temps.

Le diagnostic thermique coûte entre 400 et 800 € mais permet d’éviter de faire des travaux inutiles. Il peut faire l’objet d’une aide financière par votre région.

APEI-Actualités