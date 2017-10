Cet après-midi, le bailleur social fermera les portes de son sièges et de ses deux agences, notamment Marmande, pour protester contre le projet de réforme du logement social envisagé par le gouvernement.

Alors que la baisse de 5€ des APL est effective depuis le 1er octobre, d’autres, encore plus importantes, sont à l’étude dans le cadre de la prochaine loi de finances.

2M€ de perte par an

Or, la baisse de ces aides devra être compensée par une baisse des loyers de la part des organismes HLM. «Pour Habitalys, nous avons estimé la baisse de loyers entre 1,8 et 2M€» explique Habitalys dans un communiqué. «Une telle baisse entraîne des conséquences directes sur la qualité de nos missions: baisse de l’entretien des résidences, coup de frein à la qualité du service rendu qui qualifie si bien Habitalys. Mais une telle mesure marque un terrible coup d’arrêt à la construction et à la rénovation de nos logements avec également des conséquences sur l’emploi dans la filière bâtiment de notre département». Et de conclure: «Nous considérons qu’il n’est pas admissible de faire peser sur les plus fragiles de nos concitoyens l’effort budgétaire du pays».

Cette action, organisée à l’appel de la Fédération des offices publics de l’habitat, ne sera certainement pas la dernière. Elle n’est pas non plus la première, des actions étant engagées au niveau professionnel par exemple.