Suite à l’élection d’Alexandre Freschi à la députation, le conseil municipal s’est réuni vendredi pour procéder à l’élection du nouveau maire, de ses adjoints et à la constitution des commissions. La séance était présidée par Guy Ianotto, en tant que doyen de l’assemblée, et conformément à la loi. Ont été élus : Maire: Guy Ianotto, 1er adjoint : Thierry Leroy, 2ème adjoint : Sophie Ossard, 3ème adjoint : Nicolas Billaud. Alexandre Freschi a tenu à saluer, non sans un petit pincement au cœur, cette nouvelle équipe à laquelle il convient d’ajouter les deux nouveaux conseillers municipaux Delphine Salanoubat et David Béziade.