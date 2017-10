Face à un adversaire scotché en fond de classement et sans le moindre point jusqu’alors, les Girondins faisaient figure de favori au coup de sifflet de cette rencontre. Les Gujanais ne tardaient d’ailleurs pas à prendre les devants grâce à un essai de Quentin Dos Santos, marqué après à peine dix minutes de jeu. Malgré de louables intentions, les locaux butaient sur une défense aux aguets et les visiteurs creusaient l’écart juste avant la mi-temps sur un essai signé Tom Penot (0-13). Sans forcer leur talent mais avec sérieux, les joueurs du Bassin attendaient leur heure pour mieux faire une différence rédhibitoire et ainsi glaner leur bonus offensif.

Quatrième succès de rang

C’était chose faite grâce à Guillaume Martin après l’heure de jeu, le pack prenant le soin de poser la touche finale dans les arrêts de jeu. Les Gujanais engrangeaient ainsi leur quatrième succès de rang, une victoire leur permettant de se positionner sur la troisième marche du podium bien calés entre Floirac et Bazas, avant d’accueillir le week-end prochain Mérignac pour un derby très attendu.