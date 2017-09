Même si on ne l’avouera qu’à demi-mot du côté du club, les Barbots avaient forcément mal vécu le scénario subi une semaine plus tôt à Blaye et la sévère défaite qui en découla. Les Girondins se devaient donc une revanche et il fallait dans le même temps rassurer des supporters pour le moins décontenancés. Le moins que l’on puisse dire est que la formation du Bassin a rempli sa mission face à une équipe de Chauray, qui ne jouera certes pas le haut de tableau mais qui n’était pas venue en Gironde pour faire de la figuration.

20 minutes de suspense

Il va y avoir en tout et pour tout vingt minutes de suspense dans ce match, le temps pour les locaux de prendre la mesure de l’adversaire. Il y a en effet 6-3 à la 23’ et le premier essai va tomber dans l’escarcelle des pensionnaires de Louis Bézian. Le break est fait, la marche avant enclenchée. La mi-temps est atteinte sur le score de 25 à 3 et cinq autres essais vont venir gonfler le score, le dernier étant marqué alors que les locaux ne sont que treize sur la pelouse.

De la belle ouvrage pour des débuts à domicile tonitruants, avant d’aller se frotter à Poitiers le week-end prochain.