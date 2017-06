GUIDE de l'ÉTÉ. L'indispensable de vos vacances

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est un incontournable : le Guide de l’été 2017 vient de paraître. Il est distribué gratuitement avec l’édition du Républicain de la semaine, en Sud-Gironde et en Lot-et-Garonne.

Evènements (festivals, spectacles de rues, fêtes, marchés fermiers..), Patrimoine (châteaux, églises, jardins, histoire du fleuve..) Détente (baignade, thermes, jeux, parcs animaliers…), Vins et terroir (visites à la propriété, festivités) et Bonnes tables : il accompagnera l’été des touristes et des gens du pays.