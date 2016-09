Langon Marché : Frances prépare les chichis depuis 34 ans [VIDEO + DIAPORAMA]

Le chichi, c’est le petit plaisir sucré du marché : « certains n’en prennent qu’un seul et le mangent immédiatement ; d’autres préfèrent en prendre plusieurs pour les déguster au dessert ou au moment du goûter » raconte Frances Pacastaing, présente sur le marché de Langon depuis 34 ans !

Gourmandise

Devant son stand, elle voit défiler autant de clients enfants qu’adultes : « souvent on a goûté au chichi en étant petit et puis on y revient quelques années plus tard, c’est comme une tradition ».

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Lorsqu’elle a commencé cette activité avec son mari Christian en 1982, Frances ne pensait pas qu’elle exercerait ce travail aussi longtemps : « c’est par hasard qu’on a découvert ce métier : un couple d’amis qui faisait les marchés, et qui souhaitait partir vivre dans une autre région, nous a transmis l’affaire. »

Et ce couple en question vendait donc… des chichis ! « Ils nous ont appris la recette, qui n’est pas bien compliquée car il faut juste avoir l’habitude de tout faire en même temps ! Un peu de farine, de l’eau, une pincée de sel, beaucoup d’amour… et le tour est joué. Après, vous pouvez les parfumer comme vous voulez : nous, nous avons choisi la vanille » détaille la commerçante, avec son petit accent.

L’article complet est à lire dans Le Républicain du jeudi 8 septembre (en vente chez votre marchand de journaux durant une semaine) ou ici en version numérique.