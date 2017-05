Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Alors que nous commémorons aujourd’hui la fin de la seconde guerre mondiale, le 8 mai 1945, Marmande vient de récompenser plus de 40 élèves ayant brillé au Concours national de la résistance et de la déportation. Vendredi, à l’invitation de l’ANACR et de l’AFMD, ces jeunes, leurs professeurs et leurs parents étaient invités dans la salle officielle des mariages de la mairie par le maire et les élus du conseil municipal, pour recevoir des cadeaux mais, surtout, les remerciements et les félicitations de la part de tous.

Ce concours, créé en Lot-et-Garonne il y a 60 ans, se déroule aujourd’hui partout en France. Il a pour mission de perpétuer le souvenir chez les jeunes lycéens et collégiens, invités à travailler sur un thème précis chaque année. Celui de l’édition 2017 était “La négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi”. Par groupe ou individuellement, les élèves ont réalisé un petit carnet, fruit de leurs recherches sur la seconde guerre mondiale qui a entraîné avec elle tant d’horreurs humaines.

A Marmande, pas moins de 105 élèves ont participé à ce concours, 49 ont été retenus dans la dernière ligne droite, et leurs travaux ont reçu des mentions (de Bien à excellent) sur le plan départemental. Des jeunes qui méritaient cet honneur.