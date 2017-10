Grippe : les pharmaciens prêts à vacciner dans certaines régions

À l’approche de l’hiver, la France se prépare une fois de plus à affronter la grippe. Pour sensibiliser la population à la vaccination, les régions Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine testent pendant trois ans l’autorisation de vaccination par les pharmaciens. Dans les officines concernées, les pharmaciens ont suivi une formation pratique et théorique. Ce dispositif concerne la population à risques ayant reçu un bon de vaccination par l’Assurance maladie ou avec une ordonnance du médecin. La vaccination en pharmacie se fait sans rendez-vous.

APEI-Actualités. Johanna Amselem