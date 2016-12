[SANTÉ] Grippe : l’épidémie s’installe sur la France

La grippe saisonnière touche de 3 à 6 millions de Français chaque hiver. Cette année, l’épidémie a débuté en Bretagne et dans la région Ile-de-France.

Pour limiter le risque, la vaccination s’affiche comme la meilleure solution. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, rappelle que le vaccin permet de « se protéger, protéger son entourage et limiter les risques de complications qui peuvent entraîner une hospitalisation, voire le décès chez les personnes les plus fragiles ».

Si vous voulez vous faire vacciner mais que ce n’est pas encore fait, pas de panique. La campagne de vaccination s’achèvera le 31 janvier. Pour rappel, la vaccination est prise en charge intégralement par l’Assurance maladie pour les personnes vulnérables. Parmi elles : les personnes âgées, ceux qui sont atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les nourrissons, les personnes obèses…

Limiter la propagation du virus

En plus de la vaccination, la ministre de la Santé rappelle que certaines pratiques peuvent limiter la propagation du virus. Plusieurs conseils sont à mettre en place au quotidien pour affronter l’hiver en pleine forme. Ainsi, il est recommandé de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, de limiter les contacts avec les personnes malades. Si vous êtes malade, n’oubliez pas de vous couvrir le nez ou la bouche quand vous toussez ou quand vous éternuez.

En cas d’éternuement, pensez au mouchoir à usage unique et jetez-le quand il a été utilisé. Enfin, évitez le contact avec les personnes fragiles.

Et si, malgré tout, vous n’arrivez pas à échapper à la grippe, sachez reconnaître les premiers symptômes. Elle se manifeste par une forte fièvre, des courbatures, une importante fatigue, des maux de tête et une toux sèche. C’est une maladie virale qui ne nécessite pas la prise d’antibiotiques. Quel traitement alors ? Du repos, beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation et des médicaments en cas de fièvre (paracétamol, ibuprofène ou aspirine).

APEI-Actualités. Johanna Amselem