Cet été, un vieux serpent de mer est remonté à la surface. “Il y a quelques années, j’ai appelé de mes voeux une entente entre le SC Captieux et le CAC Grignols, rappelle André Durantau, l’emblématique président du Sporting. Mais je ne suis pas arrivé à mes fins. On ne m’a pas épargné à l’époque mais à terme, c’est la seule solution.”

Visiblement, cette heure est arrivée. Pillé à l’intersaison, le club capsylvain s’est retrouvé dans une impasse, faute de combattants, au moment de débuter la saison en Promotion Honneur. En manque cruel d’effectif, les Écureuils ont dû déclarer forfait général et se tournent vers la saison 2018/2019. Les dirigeants du Sporting voient leur salut par un rapprochement avec le CAC Grignols, le club voisin. Ils ont d’ores et déjà fait quelques appels du pied à leurs homologues grignolais. “Une entente, ça fait très peur“, réagit Cédric Lagardère, le président du CACG. Les champions en titre de 4e série (comité Côte d’Argent) se méfient des modalités d’un possible mariage. Clairement opposés à une fusion, ils sont plus ouverts à une entente. Mais pas à n’importe quelles conditions.

“Les dirigeants du Sporting ont l’air d’avoir déjà tout prévu. Mais il ne faut pas que Captieux se serve de Grignols pour sauver leur club, poursuit le Grignolais. Ce sont eux qui ont besoin de nous et pas l’inverse.”

Rendez-vous au printemps

Le CAC Grignols a récupéré six ou sept joueurs du Sporting, laissés sur le carreau, mais les Écureuils voulaient en contrepartie intégrer des dirigeants au bureau directeur du CACG ou encore accueillir une journée de championnat sur leur stade André Durantau. “Ce n’est pas le moment, tranche Cédric Lagardère. Pour l’instant, il n’est pas question de parler d’entente. On doit d’abord se concentrer sur la saison à venir. Il ne faut pas mettre cette idée dans la tête des joueurs.”

Le président grignolais sait que l’entente pourrait s’imposer dans un avenir proche, en raisons des difficultés croissantes à trouver des sponsors et à regrouper des effectifs denses dans cette partie du Sud-Gironde. Mais chaque chose en son temps. “On va se donner rendez-vous au printemps pour en discuter autour d’une table”, ajoute-t-il. Avant, les débats devront se régler sur le rectangle vert.