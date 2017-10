Mardi 10 octobre, dans le cadre de la grève natioanle pour la défense de l’hôpital public, l’intersyndicale CGT-FO du centre hospitalier Sud-Gironde organise deux rassemblements de 10h à 16h : devant l’entrée principale du site de Langon et devant le bureau des admissions du site de La Réole.

« Notre établissement n’est pas épargné par les différentes réformes que nous imposent les gouvernements successifs : suppressions de postes ( + 200.000 dans la fonction publique hospitalière), gel du point d’indice, augmentation de la CSG, coupes budgétaires… », indique l’intersyndicale.

Délai de carence et CDD

Elle dénonce « le délai de carence pour tous les départs, y compris les mutations internes ; le non remplacement sistématique des congés maternité ou longue maladie; le non renouvellement des CDD et la supression des contrats aidés; l’augmentation du temps de travail en 12h, le turnover de plus en plus important; l’augmentationde l’abstentéisme et des arrêts de travail… ».