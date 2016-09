SUD-GIRONDE Graves, Entre-deux-Mers, Sauternais : le vignoble a soif

Chaud et sec. L’été 2016 aura fait le bonheur des Girondins et des touristes. Celui des vignerons aussi qui voient poindre « un millésime plein de promesses » selon l’expression du patron de l’appellation des Graves, Dominique Guignard. Dans un monde idéal, le vignoble, toutes appellations et couleurs confondues, aurait pourtant profité d’un peu de fraîcheur. « L’été a été extrêmement sec : le niveau de stress hydrique est fort, en particulier dans les Graves » confirme Jean-Christophe Barbe, vigneron à Preignac et professeur d’œnologie à l’université de Bordeaux. « Sur le terrain, il y a des disparités parfois importantes mais un ou deux jours de pluie fine ne ferait de mal à personne. Dans le Sauternais, le Ciron est trop bas et le couvert végétal inhabituellement sec.En l’état actuel, les fameux brouillards matinaux ne suffiront pas au développement de la pourriture noble. »

La vigne a connu un gros coup de chaud

Dans les parcelles de rouge, des Graves à l’Entre-deux-Mers, le constat est moins homogène. « En août, la vigne a connu un gros coup de chaud et s’est mise en dormance, constate Dominique Guignard. Avec le retour des nuits fraîches, elle a repris son activité végétative ». L’exploitant du château Roquetaillade La Grange admet toutefois que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. « Certains terroirs souffrent plus que d’autres . Dans les Graves, la couche d’argile dans laquelle la plante puise son eau se situe entre 50cm et 1m sous la surface du sol. Là où la grave est plus profonde, la vigne est en souffrance. »

En conséquence, les vignerons s’attendent à une production en repli de l’ordre de 10%. « Les volumes devraient être simplement corrects » commente Dominique Guignard, en référence au 20 ou 30% de baisse déjà annoncés en Languedoc ou en Champagne.

Une vendange plus tardive

Quant à la qualité du millésime 2016, elle est encore sujette à caution mais les deux vignerons affichent un même optimisme. « L’état sanitaire est parfait, la maturation du raisin est bonne quoi que parfois hétérogène, assure Dominique Guignard. Les vignerons ne devront pas se tromper sur la date de la récolte. » Avec le même pragmatisme, Jean-Christophe Barbe s’offre la conclusion : « Tout se présente bien mais rien n’est joué ». Et pour cause : si la récolte des sauvignons pourrait débuter cette fin de semaine, celle des rouges et liquoreux attendra la fin du mois.

E. B.