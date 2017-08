Et si c’était enfin la bonne saison ? Après avoir bien géré à Eenrum (quatrième), le Réolais Mathieu Trésarrieu conserve la pole position au championnat du Monde. Désormais, il possède 4 points d’avance sur son grand rival, le jeune allemand Michael Härtel, avant la grande finale à Morizès (2 septembre). Dans cet ultime rendez-vous, résideront plusieurs enjeux : le titre suprême, la place de trois sur le podium et les qualifications directes pour l’édition 2018. Jamais un Français n’avait été aussi proche d’un couronnement aux championnats du Monde. Vainqueur à La Réole – l’un des quatre Grands Prix disputés – Mathieu Trésarrieu, 31 ans, régulier dans ses autres performances, a contrôlé ses rivaux. Il ne lui en reste plus qu’un dangereux, son poursuivant immédiat, le jeune Michael Härtel (19 ans), étonnant de sang-froid, disputant pour la première fois un championnat du Monde dans sa totalité…

Le piège d’Eenrum évité

Sur la route du retour des Pays-Bas, Mathieu Trésarrieu nous livre ses impressions. Dans le fourgon, à peine réveillé, il ne rêve pas. Il pourrait devenir le premier Français champion du Monde de longtrack. Une piste compliquée « Pour tout dire, cette piste d’Eenrum, c’est pas ma tasse thé. Je la redoutais car j’y ai laissé des plumes par le passé. J’ai rarement pu m’y exprimer, en raison de son revêtement. Trop souvent, la sensation de glisse est inexistante. L’an dernier, j’avais très mal roulé. Il y a deux ans, le Grand-Prix avait été écourté. La pluie a encore été en cause ce week-end. L’épreuve a failli être reportée au lendemain. La veille, il a plu toute la nuit. Le matin du jour de la course aussi. Si bien que les séances d’essais ont tourné court. On a eu droit à deux petites séries d’entraînement. A partir de là, c’est compliqué de faire de fines mises au point, et d’adapter une stratégie au plan mécanique en fonction des conditions à l’heure H. J’aurais bien voulu changer le moteur, sauf que je n’avais pas le temps matériel de le faire. J’ai conservé l’ancien que je maîtrise. Quelque part, c’était aussi pour moi un moyen d’assurer, de partir avec d’autres certitudes. En somme, ça s’est bien passé. Je suis soulagé. »

La décision aux « starts »

Mathieu Trésarrieu conserve la pole position au championnat du Monde. Une situation unique dans sa carrière avant d’aborder la dernière ligne droite. Tout se jouera dans le dernier Grand Prix à Morizès (2 septembre), une piste qu’affectionne le pilote français. Le Réolais est le mieux placé pour succéder à l’Allemand Erik Riss. Aux Pays-Bas, l’Allemand Stephan Katt est sorti de la course au titre. A chaque échéance, c’est l’écrémage, un pilote trinque. Le Tchèque Josef Franc était passé au travers au Grand-Prix de La Réole (17 juin). Puis, à son tour, l’Anglais James Shane, récent champion d’Europe, a été ensuite victime d’un « jour sans » à Mühldorf (9 juillet). A Eenrum, les outsiders ont tiré les marrons du feu. Si le Britannique Shanes s’est adjugé la finale, laquelle s’est refusée aux Allemands Härtel et Katt, concurrents immédiats de Trésarrieu, la victoire aux points est revenue à Franc (6/7 manches enlevées). «Dans ce genre de piste, mono trajectoire, les phases de dépassement sont exceptionnelles. Autrement dit, la décision s’est faite aux starts. La course s’est jouée à l’attribution des couloirs et aux départs. Il s’agissait d’être réactif, concentré pour sortir très bien placé au premier virage », observe Mathieu Trésarrieu.

Plusieurs enjeux à Morizès

Ce sera encore vrai à Morizès, juge de paix de ces sublimes championnats du Monde. «Tous les pilotes du circuit aiment cette piste. Elle est tellement agréable à rouler. Sa surface nous permet de nous exprimer en vitesse et en glisse. Question ambiance, c’est beaucoup plus spectaculaire. Tout le monde y retrouve son compte. Les spectateurs, les pilotes ravis de boucler l’épreuve mondiale par Morizès. » Ça promet. Ça va être chaud, chaud, chaud pour la conquête du titre, la bagarre liée à une place sur le podium – Katt, Franc et Shanes aux coudes à coudes -, tout comme du reste l’empoignade destinée à définir les places qualificatives pour l’édition 2018.

Dominique EMPOCIELLO

Grand-Prix d’Eenrum

1. James Shane (GB) ; 2. Josef Franc (CZ) ; 3. Romano Hummel (NL) ; 4. Mathieu Trésarrieu (F) ; 5. Chris Harris (GB) ; 6. Michael Härtel (D) ; 7. Jesse Mustonen (FIN) ; 8. Stephan Katt (D) ; 9. Théo Pijper ; 10. Richard Hall (GB)…

Classement provisoire du championat du Monde

1. Mathieu Trésarrieu 86 pts 2. Mickaël Härtel (D) 82 pts 3. Stefan Katt (D) 65 pts 4. Josef Franc (CZ) 64 pts 5. James Shane (GB) 64 pts 6. Théo Pijper (NL) 54 pts 7. Richard Hall (GB) 34 pts 8. Romano Hummel (NL) 33 9. Chris Harris (GB) 33 pts 10. Jesse Mustonen 30…