La Ville de Langon, avec le soutien de la Ludothèque Ephémère, proposait une nouvelle édition des 24 heures du Jeu, le samedi 21 et dimanche 22 octobre à l’Espace Claude Nougaro à Langon.

L’an dernier l’événement avait comptabilisé 842 entrées et cette année, à la surprise des organisateurs, plus de 1.350 petits et grands se sont retrouvés dans un lieu où l’imaginaire et le plaisir de jouer ont pris place le temps d’un weekend.

