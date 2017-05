Depuis cinq ans, après avoir parcouru durant des années les terrains de guerre de la planète, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, et rencontré d’innombrables chefs d’État, le grand reporter Alain Louyot a élu domicile à Bellefond. Nancéien et devenu parisien depuis ses études, il voulait, à 65 ans, « se poser dans un bel endroit éloigné du microcosme parisien ».

En Entre-deux-Mers, je trouve les gens vrais

« J’avais envie d’oublier la laideur des guerres. En Entre-deux-Mers, je trouve les gens vrais, authentiques, comme tous ces viticulteurs qui travaillent dur », confie le Bellefonnais d’adoption. Pour choisir Bellefond dans cette belle région de vignes « vallonnée comme la Toscane », il a tracé un triangle sur la carte, reliant cette « belle ville de Bordeaux », la côte Atlantique, les Pyrénées et l’Espagne.

Alain Louyot a quatre garçons et se partage entre Bellefond et la région parisienne où son épouse Laurence dirige l’office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye, mais il passe les deux tiers de son temps en Gironde. Le grand journaliste exerce toujours, notamment pour le magazine « The Good Life ». Il est également devenu « speach-writter » pour l’écriture de discours comme lors de la COP 21.

« Depuis 25 ans, je voyage moins, mais avant c’était un ou deux voyages lointains par semaine car naguère les journaux étaient riches ! », explique celui qui a été grand reporter au Point, puis à L’Express, rédacteur en chef du service Monde de L’Express, et directeur des rédactions de L’Expansion.

Pour l’Iran, le Liban et la guerre au Soudan, il a obtenu le prix Albert Londres en 1985.

Gosses de guerre

Alain Louyot est aussi écrivain. En 1989, chez Robert Laffont, son premier livre portait sur l’endoctrinement des enfants dans les guerres avec « Gosses de guerre » (prix Vérité et grand prix Unicef 1989). L’ouvrage, paru également en poche chez Perrin et chez France Loisirs, a été traduit dans plusieurs langues.

« J’ai voulu dénoncer l’exploitation de ces enfants que des adultes transforment en chair à canon. 400.000 enfants actuellement dans le monde sont obligés de se battre », décrit celui qui a écrit le premier livre sur le sujet.

Il a enchaîné les conférences sur le thème à travers le monde à la demande des associations humanitaires. Sur ce même sujet, autour de la journée internationale des droits de l’enfant, il tiendra cette année plusieurs conférences, toujours bénévolement, dans de grands collèges et lycées de la région. Bellefond devrait aussi être le lieu d’une conférence.

Muriel Tullet