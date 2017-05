Grand Marmandais: l'agenda du week-end

Expositions

Marmande

- Expo au musée Marzelles, les peintures de Michelle Devaine, jusqu’au 1er juillet. Musée ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- Musée des Traditions Populaires, « Ostau Marmandés », rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Exposition des dessins humoristiques «anglo-gascons» de Perry Taylor à voir jusqu’à fin août.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, les photos de Claude Bourdos.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Exposition chez Egrégore, boulevard Meyniel: les œuvres de Gérard Sendrey et Marie-Laurence de Chauvigny de Blot, jusqu’au 28 mai.

- Les peintures de Cécile Binsztock à la médiathèque, jusqu’au 2 juin.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

Beaupuy

Les dessins d’Emma Rolland-Smili à la Bellothèque.

Aiguillon

-Jusqu’au au 4 juin, biennale de gravures et d’estampes au musée avec des œuvres originales de Dali, Picaso, entre autres. Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.

Escassefort

Jusqu’à fin du mois de mai, exposition « Nuances » avec les œuvres de Lysiane Lagaüzère, à la mairie.

Sainte-Bazeille

Expo-vente des ateliers créatifs du Groupe Féminin et journée portes ouvertes, dimanche de 9h à 18h, dans la salle du parc du château.

Casteljaloux

Poteries et sculptures à l’Office de tourisme, jusqu’au 3 juin.

Duras

Bernard Deyres au château, jusqu’au 30 mai, salle de la Charpente.

Evénement

Fauillet

Samedi à partir de 10h, salon rencontre, bien-être et artisanat à la salle des fêtes. 06.27.08.09.98.

Tonneins

- Jusqu’au 28 mai, fête foraine place Zoppola.

- De vendredi à dimanche, Tonneins in Game 2, à La Manoque.

Marmande

-Soirée années 90, mixage par DJ Mast au TNT dans le cadre de ses 15 ans samedi à partir de minuit.

-Vendredi de 14h à 18h, fête des mères, place Clemenceau, une photo offerte à toutes les mamans par l’association des commerçants.

Saint-Colomb-de-Lauzun

Troc aux plantes samedi à la salle des fêtes . 05.53.93.59.11 ou 05.53.20.99.06

Théâtre

Lévignac de Guyenne

Atelier d’expression vocale dimanche salle plancher de 10h à 13h. 06.88.00.40.08

Conférence

Tonneins

Mercredi 31 mai à 20h au centre culturel, conférence sur l’eau dans le cadre de l’opération 100 puits pour les 100 ans de la fondation.

Concert

Sainte-Bazeille

- Boues Addict, samedi à 20h30 au LB

Casteljaloux

Apéritif-concert « Gaspa’Show – Paco Ruiz » au Casino samedi dès 19h. Gratuit, consommation obligatoire. Renseignements: 05.53.64.87.00

Duras

Concert hommage à Barbara et Bécaud par Catherine Colle samedi à 20h30 salle du Foirail. Tarifs : 16€, réduits 12€ et gratuit – 6 ans. Renseignements : 05.53.93.71.18

Le Mas d’Agenais

Harmonie de Marillac-Vallon, banda, musiques de films, paso doble et pop rock samedi à 20h30 à la halle au Chanvre. Entrée libre. 05.53.89.50.37

Braderie

Casteljaloux

Braderie spéciale Fête des mères du Secours Populaire, dimanche de 9h30 à 18h.

Vide-greniers

Tonneins

Dimanche, vide-greniers allée de Ferron par le cyclosport Tonneins.

Casteljaloux

Vide-greniers à la Taillade, dimanche à partir de 7h30.

Villefranche-du-Queyran

Vide-greniers à l’ancienne gare de 7h à 19h.

Visites

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Visites guidées par un Raconteur de Pays, à 15h et 16h30. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en mai et juin, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp », rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

-Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.