Graham Bishop est un Gornacais d’adoption. Amoureux de la commune située dans la communauté de communes rurales de l’Entre-Deux-Mers, il adore écrire des nouvelles ou des romans de fiction, selon son imagination et son inspiration. Vendredi 10 novembre, à partir de 17h, il présentera son nouveau roman : “Le Mystère de Gornac“, dans la bibliothèque du village.

Sombre histoire de bijoux volés

Le livre est un bond dans le temps ramenant le lecteur aux années 30-40. Léonce Beynard est à la recherche des bijoux de ses ancêtres du Second Empire, cachés quelque part dans la vieille maison de feu sa soeur. Il détruirait la maison plutôt que de renoncer et est convaincu que c’est la jeune Marie Bourdet qui aurait volé les bijoux, mais il n’a pas de preuves. De son côté, le docteur Lasserre est déterminé à disculper Marie et à établir la vérité. S’il ne réussit pas, Marie sera obligée de quitter le village.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir Graham Bishop mais aussi de connaître les origines de cette histoire fictive 100% locale. Il est d’ailleurs possible de lire le premier chapitre de son roman gratuitement en cliquant ici.

Contact : 09.72.91.53.32.