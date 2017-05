Dans le cadre du goûter-concert organisé conjointement par La Petite Populaire et l’association miramontaise Staccato, Jérémie Malodj va se produire dans l’Amicale Laïque samedi 6 mai à 15h30. Interview et découverte d’un artiste girondin né aux Seychelles.

Bonjour Jérémie, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

« Je suis un artiste girondin né aux Seychelles. Je joue de la musique du monde et des chansons métissées en français depuis 18 ans. Nous sommes sur une formule trio avec deux autres musiciens. Nous avons pu jouer au Brésil, en Allemagne et nous venons de sortir un EP (mini-album) de six titres extraits de notre futur album qui devrait sortir en septembre ou octobre prochain. »

Que nous prépares-tu pour ce goûter-concert ?

« Nous allons essayer de vous faire voyager de l’Océan Indien à l’Afrique de l’Ouest en passant par le Brésil. C’est de la musique du monde festive avec de la danse. »

Le spectacle est un mélange de chansons et de danses ?

« C’est un spectacle interactif pour le tout public. Ce sont des chansons simples et poétiques. Très régulièrement, nous haranguons le public pour qu’il chante, tape dans ses mains et danse. »

Tu proposes un répertoire jeune et tout public ?

« Nous avions un répertoire jeune public mais nous l’avons mis de côté car nous sommes concentrés sur le tout public. Il n’y a pas d’âge pour apprécier, c’est l’avantage de notre musique. Toutes les personnes peuvent rentrer dans les rythmes et les chansons. »

Il est question d’histoires poétiques. D’où vient cette inspiration ?

« J’ai hérité de mon père d’un savoir-faire de chansons créoles. C’est porteur, même si je ne le fais pas de la même façon que lui. Il n’y a pas de moment avec une lecture de poème. Les histoires poétiques sont plutôt à l’intérieur des chansons créoles et africaines. »