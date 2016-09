Cadillac Gourmandises : de bonnes confitures au parfum d'antan

Sur le marché nocturne, l’étal est alléchant et les passants ne résistent pas au spectacle des jolis bocaux de la Conserverie de la Tour, à l’odeur d’enfance retrouvée.

Vous paraissez bien jeune pour proposer des confitures de bonne-maman !

Lorée Bontems : J’ai 28 ans et j’ai obtenu un BTS horticole à l’ESA d’Angers. Je me suis également tournée vers l’audiovisuel, ce qui n’a rien à voir à première vue avec mon activité actuelle. Après avoir tenté vainement ma chance à Paris, j’ai décidé une reconversion. Vous savez, la passion de la cuisine se trouve dans les gênes ! J’en avais un exemple auprès d’une Mamie cordon-bleu et d’un grand-père agriculteur, donc deux aïeux animés par l’amour de la terre et des produits naturels. Je me suis alors lancée dans les confitures dont j’avais senti l’odeur durant mes premières années.

Soupes, sauces et ratatouilles

Et vous utilisez des fruits du terroir ?

Tout est local. J’achète mes fruits dans un rayon de 100 km, à La Réole, Beautiran… Ils proviennent aussi de vergers des environs, de particuliers. Ils ont mûri naturellement, résultent d’une agriculture bio ou raisonnée, ce sont des produits authentiques que je prépare sans additifs et qui sont allégés en sucre. On trouve de nombreuses variétés, des figues, des fraises, des mirabelles, je m’amuse à faire des mélanges comme la poire-chocolat, la poire-verveine ou l’abricot-amandes effilées. Mais je ne me limite pas aux confitures, je concocte aussi des soupes (ah ! Le gaspacho bien frais en été ou le potimarron par les soirées d’hiver !). Je compte élargir la palette de mes conserves avec des sauces, des ratatouilles.

Quel est le planning de vos journées ?

Je suis bien occupée car je fais tout moi-même. Je sélectionne la matière première avec grand soin, l’achemine vers mon atelier, cuisine, stérilise les bocaux dans l’autoclave, colle les étiquettes que j’ai conçues. Mes conserves se gardent trois ans et les pots peuvent être réutilisés. Ajoutons la publicité, la tenue du site Internet et mes journées sont trop courtes !

Encore une précision : pourquoi la Conserverie de la Tour ?

J’habite à Cadillac, dans la rue de la Tour… Et il se trouve que cet édifice vieux de huit siècles s’élève dans mon jardin, c’est tout simple !

Propos recueillis par Any Manuel