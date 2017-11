Glönk, c’est un mélange atypique créé autour d’un duo marimba – vibraphone. Le sextet, qui se qualifie comme une “épopée acoustique pour frappeurs et soufflants” a la particularité d’être formé de musiciens aux instruments originaux et plutôt rares sur scène. Marimba, clarinette basse, basson, percussions en tous genres se mêlent, complétés par les sons de la flûte et du saxophone. Et le résultat est impressionnant, donnant un projet sans limite et sans étiquette avec un gramme de folie.

Multiples influences

Les compositions de Glönk sont originales, à l’image de “La Prophétie de la Marmotte“, à découvrir ci-dessous. Les influences sont multiples, allant de musiques tribales à contemporaines en passant par le jazz et les musiques minimalistes. Samedi 18 novembre, cet univers sera à découvrir et à savourer avec l’association agriculturelle La Grange qui les accueille dans ses locaux. Le concert débute à 20h30. La participation est libre mais nécessaire. Pique-nique tiré du sac, buvette sur place.