GIRONDE. Standard & Poor's maintient la note AA- du département

L’agence de notation Standard & Poor’s vient de communiquer ses conclusions semestrielles concernant les finances du département de la Gironde : elle maintient la note AA- perspective stable.

Le président du conseil départemental Jean-Luc Gleyze fait part de sa satisfaction. « La notation de Standard & Poor’s est un encouragement pour le département à poursuivre sa politique volontariste. Elle conforte nos choix budgétaires et confirme notre capacité à investir dans une période de réduction budgétaire majeure. »

Standard & Poor’s commente sa notation : « La Gironde dispose d’une stratégie budgétaire réaliste avec des objectifs financiers clairement définis – en particulier un niveau d’épargne brute annuel de 100 millions d’euros minimum -, d’une prospective financière réaliste et d’une gestion de la dette et de la liquidité proactive, prudente et diversifiée. »

L’agence poursuit : « Le respect par le Département de ses objectifs budgétaires est soutenu par sa capacité éprouvée à mettre en oeuvre les ajustements nécessaires à la fois sur le volet des recettes par le recours au levier fiscal et sur les dépenses par une maîtrise forte et des mesures d’efficience. Nous continuons de considérer que le Département présentera des performances budgétaires fortes dans les prochaines années. »