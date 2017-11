Gironde : opération de contrôle des poids lourds

Face à l’augmentation des accidents impliquant au moins un poids lourd, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Pierre Dartout, a décidé d’organiser, en lien avec les préfets des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vienne, une opération de contrôles routiers coordonnés, le mardi 14 novembre.

Elle associera les services de police, de gendarmerie, des douanes et de la direction régionale de l’environnement, de l’alimentation et du logement (DREAL) et mobilisera des moyens terrestres et aériens.

Les contrôles porteront en priorité sur le respect du code de la route, les comportements dangereux (vitesse, inter-distances) et l’état des véhicules.

En 2016, les poids lourds ont été impliqués dans 282 des 5.030 accidents enregistrés en Nouvelle-Aquitaine (soit 6%) dont 53 accidents mortels (soit 15%).