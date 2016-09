[GIRONDE] Lycées évacués : "Tous les doutes sont levés"

Lundi, le lycée de la mer à Gujan-Mestras et le lycée Sainte-Famille Saintonge à Bordeaux ont été évacués à la suite d’appels anonymes. Les vérifications effectuées par les services de gendarmerie à Gujan-Mestras et de police à Bordeaux, “ont permis de lever tout doute quant à la possible présence d’objet ou de personne suspect” indique la préfecture de la Gironde.

Les 400 élèves et 50 personnels du lycée Saintonge, évacués dans le calme à l’extérieur de l’établissement, ont pu regagner leur établissement scolaire en début d’après midi. Les 800 externes du lycée de la Mer à Gujan-Mestras ont été invités à regagner progressivement leur domicile. Les 197 internes ont pu réintégrer les locaux de l’établissement en fin d’après midi.

Une enquête judiciaire est en cours

Le préfet de région, Pierre Dartout, salue “l’efficacité des chefs d’établissements et de leurs personnels dans la mise en œuvre du plan de mise en sécurité, ainsi que celle des services de police et de gendarmerie qui ont assuré les opérations de sécurisation”. En effet, pour ces deux établissements, des moyens de police et de gendarmerie importants ont été mobilisés, incluant des unités spécialisées sous la coordination de la cellule de crise activée en préfecture et du rectorat d’Académie. “La coordination des services des ministères de l’intérieur et de l’éducation nationale, et la préparation de la rentrée scolaire ont permis d’apporter à ces deux situations une réponse maîtrisée et sereine.”

Le préfet condamne “avec la plus grande fermeté les appels malveillants à l’origine de ces deux alertes qui ont mobilisé d’importants moyens, dans le contexte de l’état d’urgence où les gendarmes et policiers sont déjà très fortement sollicités, et qui ont déstabilisé le fonctionnement de ces établissements scolaires”. Une enquête judiciaire est en cours.