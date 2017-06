A 18h30, ce mardi soir, les U12 et les U14 de Léognan Rugby ont vu leur séance d’entraînement suspendue de manière inopinée. La faute à l’arrivée de membres de la communauté des gens du voyage sur leur terrain d’entraînement. Il y aurait près de 80 caravanes sur la pelouse, selon le président du club, qui avait connu pareille situation il y a deux ans. A l’époque, ils avaient mis deux semaines avant de repartir, laissant des ornières sur le terrain à cause des véhicules et de la pluie.

C’était déjà arrivé il y a deux ans…

Impuissants, les enfants ont suivi la procession des caravanes en plein milieu de leur entraînement avec des yeux éberlués et sont donc en vacances rugbystiques un peu avant l’heure. Rien de bien grave sportivement puisque la saison vivait ses derniers jours mais David Lévêque, le président léognanais, s’inquiète pour l’état du terrain. Les gens du voyage risquent d’y laisser les stigmates de leur passage. Ce dernier s’est entretenu avec le pasteur de la communauté des gens du voyage, qui lui a répondu que la communauté de communes de Montesquieu n’était pas en conformité avec la loi, en ne proposant pas une aire de grand passage, et qu’ils s’étaient installés sur le terrain de rugby par défaut. Le problème, c’est que ce sont les enfants qui en pâtissent…

Une réunion à la mairie est prévue ce mercredi matin.