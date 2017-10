Gironde : les contrôles routiers sont renforcés pour la Toussaint

A la veille du week-end de la Toussaint, traditionnellement meurtrier sur les routes, les contrôles routiers sont renforcés à la demande du préfet de la Gironde pour veiller au respect des règles de sécurité.

Policiers et gendarmes seront mobilisés sur tous les axes routiers du département afin de combattre les excès de vitesse, le non respect des interdictions de dépassement et des distances de sécurité, ainsi que l’utilisation de distracteurs en conduisant. Ils procéderont également à des tests de dépistage d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants.

64 morts depuis le début de l’année

Depuis le début de l’année, 64 personnes sont décédées et 1.096 personnes ont été blessées sur les routes de Gironde.

Le préfet appelle donc « les conducteurs à la plus grande prudence et au strict respect du code de la route ».