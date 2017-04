GIRONDE. Le Front national investit ses candidats pour les législatives

Le doute est désormais levé : Edwige Diaz, secrétaire du Front national a communiqué la liste officielle des candidats du parti aux élections législatives des 11 et 18 juin. “Chacun d’entre eux a été soigneusement choisi parmi plusieurs candidatures à l’issue d’une période de pré-investiture de plusieurs mois. En effet, 7 d’entre eux possèdent un mandat local” indique-t-elle.

Edwige Diaz situe d’ores et déjà son niveau d’ambitions : “Notre objectif est d’être présent partout au second tour. Et nous croyons en la victoire sur les circonscriptions numéro 5, 11 et pourquoi pas s’attendre à de belles surprises sur la 4e, la 10e, la 12e ou même la 9e?”

Les candidats :

1e circonscription : Philippe Dubois – vétérinaire

2e circonsscription: Julie Rechagneux – étudiante en droit

3e circoncription: Bruno Paluteau – dentiste – conseiller municipal de Bègles et conseiller régional

4e circonscription: Serge Hadon – sous-officier retraité de la gendarmerie – conseiller municipal de Floirac

5e circonscription: Grégoire de Fournas – viticulteur – conseiller départemental du Nord Médoc

6e circonscription: Mauricette Martinez – femme au foyer

7e circonscription: Marlene Mignon – femme au foyer

8e circonscription: Laurent Lamara : agent immobilier – conseiller municipal d’Arcachon et conseiller régional

9e circonscription: Sophie Riviere-Durivault – infirmière libérale

10e circonscription: Sandrine Chadourne – infirmière – conseillère municipale de Sainte Foy La Grande et conseillère régionale

11e circonscription : Edwige Diaz – secrétaire départementale de la Gironde – gérante d’une TPE – conseillère régionale

12e circonscription: Patrick Duval Campana – attaché de groupe d’élus – conseiller municipal d’Auros