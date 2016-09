GIRONDE. L'ouverture de la chasse pourrait être reportée

La Gironde -de même que les Landes et le Lot-et-Garonne- sont placées en Alerte rouge incendie ce mercredi. Cette décision découle de la situation de sécheresse qui frappe la région, certains secteurs n’ayant pas vu de pluie depuis le mois de juin.

Ces deniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur le massif forestier sud-girondin : à Hostens, Saint-Symphorien, Préchac et le plus spectaculaire à Pompéjac où une dizaine d’hectares ont été détruits. A Toulenne et Langon, les pompiers ont eu à combattre des feux de prairie.

Outre le relèvement de l’alerte incendie au niveau rouge (4 sur une échelle de 5) et les mesures de restrictions qui l’accompagnent – lire ci-dessous -, la préfecture pourrait décider de reporter l’ouverture générale de la chasse, prévue ce dimanche 11 septembre. “Rien n’est décidé à ce stade. En fonction de l’évolution de la situation , il est envisageable de reporter l’ouverture de la chasse ou d’en limiter la pratique, par exemple jusqu’à midi ou 13h. Un nouvelle réunion d’évaluation des risques est prévue vendredi avec le SDIS 33, la protection civile, le DFCI et Météo France. Rien ne sera décidé avant .”

Le niveau d’alerte incendie en Gironde devrait revenir à l’orange dès jeudi.