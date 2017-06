GIRONDE. L'alerte orange canicule prolongée

Au vu des prévisions transmises par Météo France pour les prochains jours, le département de la Gironde est maintenu en alerte canicule orange jusqu’à jeudi. Les températures devraient atteindre 35°C demain et 37°C dans la journée de mercredi. Elles ne descendront pas en dessous de 21°C la nuit.

Le préfet appelle à nouveau chacun à la plus grande vigilance et tout particulièrement les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, personnes handicapées, personnes isolées, femmes enceintes et enfants …).

Rappel des recommandations à suivre :

maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ;

frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) ; buvez régulièrement et fréquemment de l’eau ;

; rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour (notamment le visage et les avants bras);

utilisez ventilateur et/ou climatisation si vous en disposez.

si vous en disposez. passez plusieurs heures par jour dans un lieu frais : cinémas, bibliothèques municipales, églises, centres commerciaux …

évitez de sortir dans la mesure du possible aux heures les plus chaudes (11h-21h) et évitez les activités physiques ;

pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et si nécessaire demandez l’aide.

Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé www.solidarites-sante.gouv.fr et des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr.

Pour tous renseignements supplémentaires, plusieurs numéros sont à votre disposition :