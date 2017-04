Gironde : contrôles routiers renforcés pour le week-end de Pâques

Un fort trafic est attendu sur les routes pour ce week-end de Pâques et de départ en vacances de printemps.

A la demande du préfet de la Gironde, Pierre Dartout, les forces de l’ordre vont intensifier les contrôles routiers dans l’ensemble du département, dès vendredi 14 avril et pendant toute la période des congés scolaires, pour veiller au respect des règles de sécurité.

Vitesses excessives et comportements dangereux

Policiers, gendarmes et CRS contrôleront les vitesses excessives et les comportements dangereux (dépassement, distance de sécurité, défaut de ceinture, usage du téléphone…) sur les axes routiers où les accidents sont les plus fréquents et ceux qui verront le trafic s’accroître fortement à l’occasion du week-end prolongé de Pâques et des vacances scolaires.

Une attention particulière sera également portée à la lutte contre les conduites addictives au volant.

Les membres du corps préfectoral seront présents aux côtés des forces de sécurité mobilisées dans le département.

Depuis le début de l’année, 20 personnes sont décédées sur les routes de la Gironde.

Les conducteurs sont invités à la plus grande vigilance et au strict respect du code de la route.