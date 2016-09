[GIRONDE] Alerte levée dans lycées évacués

L’alerte est levée au lycée Saint-Famille Saintonge, à Bordeaux, et au lycée de la mer, à Gujan-Mestras. Ce lundi 5 septembre en fin de matinée, les deux établissements girondins ont été la cible d’appels téléphoniques anonymes signalant la présence d’une bombe dans le premier nommé et d’individus armés dans le second.

Les élèves des deux établissements avaient été évacués et un périmètre de sécurité installé pour permettre l’intervention des forces de l’ordre.

Dans le lycée bordelais, les démineurs avaient été appelés à la rescousse pour prendre en charge un éventuel engin explosif. Malgré des recherches minutieuses, rien de concret. Même conclusion à Gujan-Mestras où la présence de trois hommes armés avait été signalée par un appel téléphonique passé à la gendarmerie.

En fin d’après-midi, le préfet de la Gironde annonçait : « Les vérifications de sécurité sont terminées à Gujan-Mestras. Aucun objet ni personne suspect n’a été retrouvé sur les lieux. Les externes regagnent le lycée. »

Si l’alerte intrusion est bel et bien levée, le travail des enquêteurs se poursuit. Il vise notamment à identifier les auteurs des appels anonymes.