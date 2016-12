Le RCBA est de nouveau premier de sa poule, une place qu’il partage avec Orthez, ce alors qu’il lui reste un match en retard qui sera disputé dimanche prochain. Face à la lanterne rouge, l’équipe du Bassin a dû sacrément s’employer pour rafler la mise. Si les visiteurs ont fait la course en tête toute la rencontre, hormis les douze premières minutes, ils n’ont jamais réussi à décrocher des Gersois vaillants à souhait. On a pu penser que la solution avait été trouvée juste avant la mi-temps (10-21) mais les locaux revenaient dès l’entame du second acte.

L’essai libérateur

Les deux formations étaient à égalité à la 59’ (24-24) puis à la 67’ (31-31). Alors que l’on semblait s’acheminer vers un score de parité, Jérémy Hirigoyenberry sortait de sa boîte à trois minutes du trille final pour venir crucifier des Gersois à bout de souffle. Les Gimontois étaient dès lors légitimement abattus, eux qui avaient mis les ingrédients pour espérer quitter la dernière place, en vain donc. Les visiteurs reprenaient donc leur bien, non sans mal, mais avec l’énergie qui sied aux audacieux.