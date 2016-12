S’il y a des personnes qualifiées pour estimer la dangerosité des passages piétons aux abords des écoles ce sont bien les « gilets jaunes » qui sont chargés de faire traverser la rue aux écoliers et collégiens un peu partout dans la ville. Myriam Uteau fait traverser les élèves depuis plus de 5 ans aux abords du collège de la cité scolaire. Elle permet aux élèves de traverser l’avenue du Général-Leclerc pour rejoindre les bus garés à l’esplanade Rhin-Danube.

« J’ai reçu une formation par la Police municipale de Marmande. Dès le premier jour, nous sommes confrontés aux problématiques du terrain. Lors de la formation, on m’a appris comment me positionner pour faire traverser les élèves dans la plus grande sécurité. Je me positionne toujours sur le même trottoir que les enfants. » De plus, l’agent est régulièrement contrôlée par les services de la Police municipale, afin de vérifier qu’elle respecte bien toutes les précautions d’usage.

Respect des consignes, ou pas…

Les collégiens ont bien l’habitude de respecter ses consignes et d’attendre son accord pour traverser. « Les enfants ne posent pas trop de problème. Certains lycéens préfèrent traverser seuls car ils sont grands mais en général, chaque traversée est sécurisée », détaille Myriam Uteau.

Si elle fait traverser les enfants en groupe pour être bien visible et leur garantir une plus grande sécurité, elle se heurte elle-même au comportement dangereux des automobilistes. « Presque tous les jours, je vois des automobilistes qui accélèrent dans cette zone, notamment quand un train arrive. C’est une rue où les gens roulent très vite. » Parfois, certains automobilistes forcent le passage. « Il y a quelques jours, une voiture est passée alors que j’étais encore au milieu de la route. »

Une situation assez fréquente. Pourtant, l’agent est très facilement reconnaissable, son gilet jaune et son « sabre laser » rouge, lui permettant d’arrêter les véhicules. Mais elle tient à signaler que les personnes habituées, roulent prudemment.