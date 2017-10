Chantal et Jean-Marie Sauveaux accueille un talentueux musicien lot-et-garonnais, ce samedi soir, avec Gil Vorburger. Une guitare pour lui, un violon pour Rosine qui l’accompagnera pour un moment magique, insolite et original. Gil n’est pas un nouveau sur la scène musicale. Auteur, compositeur et interprète, il est professeur de guitare à Villeneuve, Ste-Livrade et Penne d’Agenais. La scène est son deuxième refuge, il y fait florès à travers ses musiques funky (il a sorti dernièrement un album électro-rock: Funky Times) mais aussi jazz (il a monté un groupe qui s’appelle Take 3). Une belle affiche à découvrir ce samedi au LB

Samedi 14 octobre à partir de 20h30, au LB à Ste-Bazeille. Possibilité de restauration mais réservation recommandée au 05.53.83.05.42.