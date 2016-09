Langon Gestion des espaces verts : donnez votre avis

« Il faudra que les habitants s’habituent à revoir un peu plus d’herbe sur les trottoirs» annoncait début 2015 Pierre Dufourg, directeur adjoint des services techniques de la ville.

Effectivement depuis l’an dernier, la Ville de Langon a modifié sa gestion des espaces verts: « Nous avons opté pour la gestion différenciée, un modèle d’aménagement et d’entretien des espaces naturels, plus écologique et plus respectueux de l’environnement, tout en offrant un cadre de vie agréable aux habitants de la commune » explique Jérôme Guillem, adjoint à l’environnement.

Biodiversité

« L’objectif global est de favoriser la biodiversité en respectant les contraintes liées à la présence de l’homme. Cette gestion s’inscrit dans une politique de développement durable et du passage au zéro pesticide. »

Un an et demi après la mise en place de cette démarche, les Langonnais peuvent donner leur avis sur ce qui a été réalisé et modifié. Un questionnaire est en effet disponible à partir du site de la mairie ou directement sur ce lien: https://goo.gl/forms/VLRbEGVlpIJQWcHA3

« Les réponses à ce questionnaire permettront de mieux comprendre les besoins en matière de nature des personnes qui habitent sur la commune ou y travaillent et de connaître leurs opinions. Cette enquête permettra d’ajuster l’entretien des espaces verts, de réaliser un diagnostic écologique de la commune et ainsi adapter des propositions de gestion différenciée en adéquation avec les attentes de chacun. »