Gérard Gergerès vient d’avoir trente ans quand il apprend qu’il est atteint d’une maladie génétique qui l’oblige à mettre un terme à son activité professionnelle dans les métiers du fer et de la quincaillerie.

Le verdict est dur à avaler et la première question qu’il se pose, c’est de savoir comment il va occuper ses journées. « Heureusement, dit-il, j’aime travailler avec mes mains, quelle que soit la matière. Aujourd’hui, je ne peux pas dire pourquoi je me suis tourné vers les allumettes pour reproduire des monuments du patrimoine. »

Tiges de peupliers

Une petite Tour Eiffel pour se faire la main, suivie d’un château fort entièrement sorti de son imagination, mais qui fait sensation dans son entourage, le conforte dans son choix.

La maladie évolue et peu de temps après, il doit se déplacer en fauteuil mais rien n’arrête son envie de construire des monuments et cathédrales avec des allumettes. Ces petites tiges de peupliers qu’il achète à la SEITA avant que cette société décide de lui offrir sa matière première !

Son fauteuil dans le fourgon, il participe à de nombreuses expositions en Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Aude, etc. Et ses réalisations sont maintenant reconnues et appréciées. Le Castillonnais envisage alors d’exposer près de chez lui.

Il fait une rencontre importante avec un restaurateur local qui le dirige vers la municipalité de Fontet et son maire, Guy Campodarve. Ce dernier lui propose un lieu pour exposer ses œuvres. Des œuvres qu’il réalise à partir de plans prêtés par les conservateurs des monuments concernés.

Avec des amis, il crée une association (1) et en 1986, le musée des allumettes et de l’artisanat s’installe à Fontet. Quelques années plus tard, une exposition d’outils de l’artisanat local, des œuvres d’artistes et de nombreuses collections s’installe à proximité.

Versailles !

Avec la cathédrale de Reims, Gérard Gergerès est rentré au livre Guinness des Records !

L’église de Fontet bien sûr, mais également la belle abbaye des Bénédictins de La Réole et ses 150.000 allumettes et de nombreuses autres réalisations.

Mais SON monument, c’est Versailles ! « Construit sur 64 m2 avec 455.000 allumettes durant 12 ans ! Agrémenté d’un jeu de lumières il fait rêver les visiteurs ». La photo est d’ailleurs exposée au château.

La presse locale, régionale, et même nationale, la radio, la télévision, se sont intéressées à son travail. Une passion qui lui permet d’avancer dans son fauteuil, avec le soutien de toute sa famille ! La prochaine sortie d’un livre parlera entre autre de ses créations…

Maryse Lacoste

(1) C’est Guy Dartiailh l’actuel président, Marie Odile Dartiailh la trésorière et Gérard Gergerès assure le secrétariat.