Et si, nous aussi, on se lançait dans le Geocaching ? Dans le cadre d’un article paru ce jeudi 7 septembre dans l’édition du Républicain Sud Gironde, la rédaction s’est décidée à participer en plaçant une cache dans la cité millénaire de La Réole. Vous retrouverez ci-dessous de nombreuses indications pour arriver au bout de cette petite chasse au trésor.

Pour rappel, le Geocaching est activité pratiquée dans le monde entier. L’objectif est de retrouver des caches, c’est-à-dire des conteneurs de tailles variantes, dans des lieux indiquées par des coordonnées GPS. À l’intérieur de la cache se trouve généralement un livret dans lequel il faut inscrire la date de son passage ainsi que des petits objets sans valeurs que les participants -qui ne se connaissent pas- s’échangent. Le but est donc de prendre un objet mais aussi d’en laisser un !

La cache du Rouergue

La cache du Républicain, comme son nom l’indique, se trouve au Rouergue, de l’autre côté du pont suspendu de La Réole. Pour la retrouver, il faudra vous munir d’un smartphone ou alors prendre connaissance de la position sur votre ordinateur avant de prendre la direction de la cité médiévale. Attention toutefois, les coordonnées GPS sont prises par le biais de Google Maps, il est donc important d’utiliser ce dernier car selon les logiciels ou applications, il peut y avoir des différences qui vous empêcheront d’arriver au bout de cet objectif. La cache du Rouergue ne se trouve pas à cette place pour rien. En effet, elle dévoile un paysage peu mis en avant de la cité millénaire avec en premier plan le pont suspendu surplombant la Garonne.

Quelques indices…

1- Les coordonnées GPS de la cache sont les suivants : N 44°34′40.9″ W 0°02′03.1″.

2- Le conteneur ne se trouve ni SUR le pont du Rouergue, ni AU PIED de la Garonne. Il existe un chemin entre ces deux positions.

3- Afin de trouver le chemin en question, il faudra passer entre deux lieux. Le premier est un endroit où les personnes de passage apprécient passer leurs nuits durant l’été. Le second est un bâtiment dans lequel des Réolais se rejoignent pour passer du temps sur la Garonne.

Des goodies et une annonce dans le journal

Les plus malins auront un peu plus de chance que les autres. En effet, des goodies Le Républicain se trouvent dans le conteneur (porte-clés, stylos etc.) et ce n’est pas tout ! En effet, l’un d’entre vous aura la possibilité de passer une annonce durant deux semaines consécutives dans le journal. Pour ce faire, une carte spéciale se trouve dans la cache. À vous de la trouver et de l’apporter au journal, à Langon.

Autre chose, si les indices vous permettent de trouver la cache, n’hésitez pas à nous en faire part ! Prenez vous en photo avec la cache et faites nous passer la photo via notre page Facebook (Le Républicain – Rédaction de Langon) ! Et surtout, si vous trouvez la cache, après avoir inscrit votre passage dans le carnet et pris votre goodie, remettez la à sa place, comme vous l’avez trouvée. Ainsi, la difficulté sera la même pour chacun d’entre vous.

Bonne chasse au trésor !!