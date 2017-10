Une prise de commandement revêt toujours une symbolique particulière. Ce matin, à Nérac, cette cérémonie l’était encore plus pour le jeune sous-officier Timothée Mordacq. Âgé de 24 ans, ce militaire originaire de Tours a pris officiellement le commandement de la communauté des brigades (COB) de Nérac qui regroupe trois gendarmeries et 27 personnels. Un poste qu’il occupe depuis le 1er août dernier. Il a succédé au lieutenant Patrice Rubio, parti dans l’agglomération toulousaine.

En présence du sous-préfet de Nérac- Marmande, Francis Bianchi, et de nombreux élus de l’Albret, le chef d’escadron Christophe Collin-Dufresne, qui opère à la tête de la compagnie d’Agen, a dirigé cette prise de commandement. Après le passage en revue des troupes, il a accueilli le nouveau commandant de la COB qui s’est présenté devant ses troupes.

C’est un moment solennel et fort pour un jeune sous-officier comme moi

Après la solennité de la prise de commandement, militaires et invités se sont retrouvés pour un moment de convivialité autour du café matinal. A cette occasion, le nouveau commandant de la COB a pu exprimer “son émotion”. “C’est un moment solennel et fort pour un jeune sous-officier comme moi“, a-t-il lâché “j‘ai découvert cette terre avec son histoire et sa culture que je ne connaissais pas“. Le jeune sous-officier a dit “sa gratitude également pour l’accueil qu’il a reçu depuis son arrivée à Nérac“. Il a indiqué que “son engagement serait total dans la mission qui lui a été confié”. “Je ferais tout mon possible pour la mener jusqu’au bout“, a-t-il poursuivi ” en mettant en place un partenariat efficace et constructif” avec l’ensemble des acteurs de ce territoire.

Une prise de commandement symbolique

Le commandant Collin-Dufresne, dans un discours toujours au verbe parfaitement distillé, a rappelé la “forte symbolique” de cette prise de commandement. “Elle s’inscrit dans la réorganisation mise en place par le Colonel Touak avec la dissolution de la compagnie et de la BR de Nérac désormais rattaché à Agen“, a-t-il déclaré en précisant “cela permettra d’affecter plus de militaires sur le terrain“. En effet, les postes rattachés au commandement ont été transformés en poste opérationnel.

Recruté sur diplôme

Symbolique, également, de par le parcours de ce jeune militaire prometteur. “C’est un des plus jeunes lieutenants de France. Il a été recruté sur diplôme“, souligne le commandant Collin-Dufresne en ajoutant avec le sourire “il est de la génération 3.0 ou 4.0″.

L’occasion, aussi, de souligner “sa sérénité et sa maturité“. Le commandant lui a remis une lettre de félicitations pour son intervention, en mai dernier, dans une opération qui a permis de mettre fin aux agissements d’auteurs d’un home-jacking. “Il a pu démontrer toute son aptitude et sa détermination lors de cette intervention où il a fallu courir à travers champs pour interpeller les personnes“, a-t-il poursuivi concluant son discours “je suis serein et fier de travailler à vos côtés“.

C’est un rêve depuis que je suis tout petit

A 24 ans, Timothée Mordacq présente un cursus exceptionnel avec un cursus de bac + 5 dans le domaine des télécommunications aéronautiques. C’est du côté de Toulouse qu’il a suivi ses études. Son entrée dans la gendarmerie s’est réalisée “presque naturellement“. “C’est un rêve depuis que je suis tout petit“, lâche-t-il. Il a pu intégrer la réserve de la gendarmerie pendant son parcours étudiant “ce qui a renforcé sa détermination“. Puis, il a intégré l’école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. A la sortie, il choisit Nérac. “Ce qui nous rapprochait de la région de mon épouse qui est de Toulouse“, confie ce jeune papa d’un garçon de 10 mois qui entend se consacrer pleinement à sa mission.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir