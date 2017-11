Les Unionistes sont dans le dur. Pour ce déplacement à Toulouse, le club compte en effet 15 absents, soit les cinq internationaux et dix blessés. Seule bonne nouvelle, les présences dans le groupe de Blair Connor et du Samoan Ed Fidow. Cyril Cazeaux sera lui amené à évoluer au poste de flanker si d’aventure il est dans le groupe des 23. On fait du replâtrage en l’occurrence et cela risque bien d’être plus compliqué encore dans deux semaines lors de la venue du SUA puisque Yann Lesgourgues et Jean-Pascal Barraque ne seront en principe pas au rendez-vous. Dès lors, et pour revenir au court terme, que peut-ambitionner l’équipe à Toulouse ce samedi ? Gauthier Doubrère nous répond.

“Gauthier, le moment de saisir sa chance est là. Comment le prends-tu ?

Avec les sélections de Baptiste [Serin] puis de Yann [Lesgourgues], il va y avoir un peu de roulement, c’est vrai. J’espère pouvoir saisir ma chance, oui. Avec Jules [Gimbert, le N°4], nous risquons de nous retrouver sur la même feuille de match, face à Agen notamment, mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je savais que cela allait arriver alors à moi de saisir ma chance.

Toulouse chez lui, ça risque de piquer ?

Toulouse, on a le sentiment que cela tourne bien de nouveau. Leur recrutement a été très bon et ils sont sur une pente ascendante même s’ils sont rentrés de La Rochelle sans rien. Ils vont avoir à cœur de se rattraper mais il y a une semaine de vacances juste après. Il ne faut pas se poser de question et foncer.

Associé à Matthieu Jalibert, ce serait un plus parce que vous vous connaissez bien ?

On est potes et cela fait deux ans qu’on joue ensemble en Espoir alors, oui, c’est plus facile. Jouer avec Matthieu est un grand plaisir. Maintenant, il faut savoir s’adapter, jouer avec tout le monde et c’est d’ailleurs ce que l’on fait à l’entrainement en interchangeant souvent les charnières.”