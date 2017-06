Gaujac: futur gîte de standing... près d'une gravière

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

C’est un joyau sur la commune de Gaujac. Immanquable moulin du pont dont on aperçoit le travail des eaux tumultueuses à l’entrée du village, rappelant qu’ici s’activait jusqu’en 1997 la minoterie de la société « Les Moulins de l’Avance ». L’histoire récente de l’entreprise fait que les machines sont encore sur place et prennent un cachet d’autant plus important que les minoteries se font de plus en plus rares.

Projet maintenu

Deux cas de figure se sont présentés à l’arrêt de l’entreprise: soit la propriété s’en irait à vau l’eau, soit il faudrait continuer à l’entretenir quitte à réhabiliter le moulin et lui donner un autre destin. C’est ce qui s’est passé grâce à Danielle Rover, la fille de Raoul Pauquet, propriétaire du moulin, qui le tenait lui-même de ses aïeuls, la famille Bousquet-Pauquet. Le moulin deviendra un gîte rural d’une capacité d’accueil de 10 personnes. Une bonne idée quand on sait que le territoire du Val de Garonne souhaite ardemment développer le tourisme et que la double aubaine de voir un moulin se transformer en hébergement touristique rentre totalement dans la vocation que veut se donner le Lot-et-Garonne.

Mais c’était sans compter sur le projet qui mine, dans tous les sens du terme, Danielle et son mari Bernard Rover, celui des gravières étendu sur 80 hectares. L’association de protestation « Vigilance Gravières » se mobilise pour contrer le projet perçu comme une atteinte environnementale, un acte destructeur synonyme de dégradation du cadre de vie et donc des biens des Gaujacais.

Danielle et Bernard Rover sont maintenant pris dans l’étau, faire du moulin familial un outil du tourisme en Val de Garonne mais qui devra cohabiter avec une gravière située à quelque décamètres de leur propriété… « Nous allons entreprendre les travaux, nous maintenons notre projet mais il est évident que l’enthousiasme n’est plus le même qu’au démarrage du dossier quand nous ne savions pas encore que les gravières des Ciments Lafarge seraient tout près de notre propriété… » se désole Bernard.

