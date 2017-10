Cliquez sur l'image pour l'agrandir

A Garrigues, on en demanderait presque «l’indépendance», clin d’œil amusé des riverains qui se sentent profondément Garriguais (ou guois) presque avant d’être Marmandais ! Il y avait du monde pour le repas d’automne, constitué du bœuf en sauce cuisiné par Michel Maurin, l’éleveur et boucher du quartier, vins de Gilbert Bonnet et les victuailles façon auberge espagnole. ponctué par les châtaignes et bourru de saison. Même le DJ, Clarisse Chevalier est de Garrigues. Elle a su animer cette petite fête. Une Clarisse Chevalier qu’on a d’ailleurs retrouvé avec Marie-Andrée Fachinetti et Eugène Adolphe dans l’exposition ouverte dans l’église. Une fête en familles et entre amis.