Il est d’abord apparu sur les réseau sociaux et fait la “couv” du site internet: le visuel du Garorock 2017 vient de sortir! Réalisé par le street artiste irlandais Fin Dac, en orange, blanc et noir, il sera décliné sur les affiches de l’édition 2017 mais aussi sur tout le merchandising du festival marmandais.

Un merchandising qui sera disponible à Marmande, dès le 9 décembre, à l’Office du tourisme, chez Motobox et au TNT. Tee-shirts, mugs et autres gadgets seront proposés à la vente, «avec un tarif spécial» promet l’équipe du Garorock, manière de préparer les fêtes de Noël… Et c’est aussi dans cet objectif que, comme à l’accoutumée, les pass 3 jours seront en vente dès jeudi 1er décembre, dans le réseau FNAC mais aussi auprès de l’OT de Marmande, au tarif de 110€ (au lieu de 120€).

Premiers noms le 9 décembre

Côté programmation, rien n’est encore sorti, il faudra patienter, là aussi comme d’habitude… Les premiers noms à l’affiche en 2017 seront dévoilés le 9 décembre, lors d’une soirée Garo au TNT.